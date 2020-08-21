Сбербанк направит на выплату дивидендов половину прибыли
Сбербанк на фоне пандемии коронавируса COVID-19 подтвердил рекомендацию направить на дивидендные выплаты акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год. Об этом сообщил председатель правления банка Герман Греф, пишет РБК.
Таким образом, на выплаты держателям акций будет направлено 422 миллиарда рублей.
По словам Грефа, решение принято в связи с тем, что достаточность капитала превышает установленный минимум в размере 12,5% во всех вариантах плана – несмотря на ухудшение показателей на фоне пандемии.
Отмечается, что дивидендная доходность за прошлый год превысит 8% годовых.
Владельцем контрольного пакета акций Сбербанка (50% + 1) является Минфин России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
947 тыс.+4 870 / сут.
Умерли
16 189+90 / сут.
Выздоровели
761 тыс.+5 817 / сут.
- Навальный останется в Омске до стабилизации состояния
- Ефремов «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП
- Турки нашли в Черном море месторождение газа на 320 млрд «кубов»
- Лукашенко пригласил россиян на места бастующих в стране журналистов
- МВД: На одежде и коже Навального нашли промышленное химическое вещество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru