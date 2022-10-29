Дочка «Росатома» поставит Бразилии сырье для АЭС

Дочерняя структура госкорпорации «Росатом» поставит в Бразилию сырье для производства тепловыделяющих элементов для АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты соответствующих тендеров.

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По данным госкомпании Industrias Nucleares do Brasil, немецкий филиал дочки «Росатома» поставит 330 тонн гексафторида урана. Кроме того, подразделение российской госкорпорации проведет обогащение урана в объеме более 1 млн ЕРР (стандартная единица измерения усилий, необходимых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе обогащения).

Общая стоимость тендеров составляет более $140 млн.

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ФОТО: РИА Новости
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