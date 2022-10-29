Дочка «Росатома» поставит Бразилии сырье для АЭС
Дочерняя структура госкорпорации «Росатом» поставит в Бразилию сырье для производства тепловыделяющих элементов для АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты соответствующих тендеров.
По данным госкомпании Industrias Nucleares do Brasil, немецкий филиал дочки «Росатома» поставит 330 тонн гексафторида урана. Кроме того, подразделение российской госкорпорации проведет обогащение урана в объеме более 1 млн ЕРР (стандартная единица измерения усилий, необходимых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе обогащения).
Общая стоимость тендеров составляет более $140 млн.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- Дочка «Росатома» поставит Бразилии сырье для АЭС
- СМИ: Запад послал сигналы о стремлении к переговорам с Россией
- Антонов призвал США вернуть размещенное за рубежом ядерное оружие на свою территорию
- Эпидемиолог оценила опасность варианта COVID-19 «цербер»
- СМИ: Путин дождался первых трещин в поддержке Украины Вашингтоном
- Глава суда ООН не ответила на вопрос о нейтральных сторонах конфликта на Украине
- В Белом доме подтвердили участие Байдена в саммите G20
- Российский посол назвал новые санкции Канады бессмысленными
- Кадыров рассказал о ходе операции «Возмездие» на Украине
- ООН призвала снять препятствия для экспорта российских удобрений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru