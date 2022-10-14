«Росатом» примет участие в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии
«Росатом» готовит документы для участия в конкурсе на строительство атомной электростанции в Саудовской Аравии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, королевство планирует реализовать первый проект по строительству АЭС.
«Наша компания, «Росатом», участвует в конкурсе на реализацию этого проекта. И в ближайшее время будут поданы соответствующие необходимые документы», - сказал Новак в интервью телеканалу Asharq News.
Вице-премьер отметил, что Россия намерена развивать сотрудничество не только в рамках строительства самой атомной электростанции, но и в использовании в целом ядерных технологий в мирных целях.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об исключении атомной энергетики из ограничений ЕС и о том, что рестрикции не распространятся и на строительство новой АЭС «Пакш» под Будапештом.
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