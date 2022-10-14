«Росатом» примет участие в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии

«Росатом» готовит документы для участия в конкурсе на строительство атомной электростанции в Саудовской Аравии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, королевство планирует реализовать первый проект по строительству АЭС.

«Наша компания, «Росатом», участвует в конкурсе на реализацию этого проекта. И в ближайшее время будут поданы соответствующие необходимые документы», - сказал Новак в интервью телеканалу Asharq News.

Вице-премьер отметил, что Россия намерена развивать сотрудничество не только в рамках строительства самой атомной электростанции, но и в использовании в целом ядерных технологий в мирных целях.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об исключении атомной энергетики из ограничений ЕС и о том, что рестрикции не распространятся и на строительство новой АЭС «Пакш» под Будапештом.

