Дочерняя компания Auchan продала российские активы

По информации издания, с 12 апреля 2024 года новым собственником активов стала компания «Торговые галереи». Предварительный договор купли-продажи подписан в октябре прошлого года, в марте соглашение заверили нотариально.

Под управлением Ceetrus находится 285 объектов недвижимости в 10 европейских. В РФ компания осуществляла менеджмент 40 торговых центров в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года выручка российской «дочки» американской компании Google упала до нуля рублей, передает «Радиоточка НСН».

