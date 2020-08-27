Дочери Федуна и Ротенберга вошли в список богатейших женщин России

Второе место по-прежнему занимает основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, активы которой составляют $1,1 миллиарда. На третьем месте – дочь совладельца «Лукойла» Леонида Федуна (на фото) Екатерина ($700 миллионов), дебютировавшая в списке богатейших женщин страны.

В топ-10 также вошли жена бизнесмена Юрия Ковальчука, частный инвестор Татьяна Ковальчук, а также Екатерина Рыболовлева, которая дебютировала в рейтинге в 2016 году после развода с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. В числе богатейших женщин акционер компании «Прогресс» Ольга Белявцева и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия, а также зампредседателя правления «Новатэка» Татьяна Кузнецова, владелица акций «Фосагро» Евгения Гурьева.

В этом году в рейтинге есть ещё один дебютант. Это вдова умершего в прошлом году основного акционера «Уралсиба» Владимира Когана Людмила Коган, унаследовавшая долю мужа.

