Дочери Федуна и Ротенберга вошли в список богатейших женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина сохранила за собой первое место в обновлённом списке 25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние выросло до $1,3 миллиарда, отмечает издание.

Названы богатейшие семьи России

Второе место по-прежнему занимает основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, активы которой составляют $1,1 миллиарда. На третьем месте – дочь совладельца «Лукойла» Леонида Федуна (на фото) Екатерина ($700 миллионов), дебютировавшая в списке богатейших женщин страны.

В топ-10 также вошли жена бизнесмена Юрия Ковальчука, частный инвестор Татьяна Ковальчук, а также Екатерина Рыболовлева, которая дебютировала в рейтинге в 2016 году после развода с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. В числе богатейших женщин акционер компании «Прогресс» Ольга Белявцева и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия, а также зампредседателя правления «Новатэка» Татьяна Кузнецова, владелица акций «Фосагро» Евгения Гурьева.

В этом году в рейтинге есть ещё один дебютант. Это вдова умершего в прошлом году основного акционера «Уралсиба» Владимира Когана Людмила Коган, унаследовавшая долю мужа.

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ФОТО: РИА Новости
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