Названы богатейшие семьи России

Семья Ротенбергов признана самой богатой в России в 2020 году по оценке совокупного состояния, приведённой журналом Forbes.

Ротенберги вернулись на первое место списка впервые за последние шесть лет. Их состояние оценивается в $5,45 миллиарда. Как отмечает издание, семья разбогатела в основном за счёт продажи «Стройгазмонтажа» компании «Газпром».

На втором месте впервые включённая в рейтинг семья Гурьевых – владельцев «Фосагро». Их совокупное состояние Forbes оценил в $5,1 миллиарда.

Семья Гуцериевых (группа «Сафмар»), пять лет возглавлявшая список богатейших в России, теперь занимает третье место с совокупным состоянием в $3,2 миллиарда.

За ними в рейтинге богатейших бизнес кланов расположились Шаймиевы (группа ТАИФ) с состоянием в $2,85 миллиарда и Евтушенковы (АФК «Система») с состоянием в $2,3 миллиарда.

Как отмечается в материале, в топ-10 богатейших семей России в этом году шесть семей приумножили своё состояние, четыре – стали «беднее».

