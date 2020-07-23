Добавили сотенку: Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти»

Президент России Владимир Путин обратил внимание на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова во время доклада об инвестициях в комплекс переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ.

Глава государства отметил, что до 2025 года планируется крупная инвестиция в размере 350 миллиардов рублей. После него выступил Дюков и сначала упомянул о сумме в 250 миллиардов, но потом исправился и подтвердил: 350 миллиардов рублей.