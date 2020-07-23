Добавили сотенку: Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти»
Президент России Владимир Путин обратил внимание на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова во время доклада об инвестициях в комплекс переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ.
Глава государства отметил, что до 2025 года планируется крупная инвестиция в размере 350 миллиардов рублей. После него выступил Дюков и сначала упомянул о сумме в 250 миллиардов, но потом исправился и подтвердил: 350 миллиардов рублей.
Путин остановил Дюкова. «Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», Вы решили добавить сразу сотенку, нет?», - спросил президент топ-менеджера «Газпром нефти». Диалог приводится на сайте Кремля.
Дюков уточнил, что на самом деле так и есть – сумма инвестиций составит 350 миллиардов, из которых 215 миллиардов уже инвестированы.
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