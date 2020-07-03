Путин пошутил по поводу флага ЛГБТ на здании посольства США

На встрече рабочей группы по поправкам к Конституции сенатор Алексей Пушков рассказал главе государства, что на фасаде посольства США 24 июня был вывешен флаг ЛГБТ, подчеркнув, что там работают американские дипломаты.

Президент Владимир Путин в ответ заявил, что это не страшно, передаёт RT. «Они кое-что показали по поводу того, кто там работает», - пошутил он.