До конца 2024 года Казахстан поставит в Германию более 1 млн тонн нефти. Об этом говорится на сайте организации «КазМунайГаз».

По данным источника, за первые пять месяцев текущего года фактический объем поставок уже составил около 500 тысяч тонн.

В организации рассказали, что председатель правления компании Асхат Хасенов встретился в Астане с гендиректором Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. В ходе переговоров они обсудили экспорт карачаганакской нефти на фоне увеличения спроса в Западной Европе на казахстанские углеводороды. Отмечается, что в 2023 году нефть из Карачаганака в объеме порядка 1 млн тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам «Транснефти» и «КазТрансОйла».