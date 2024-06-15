До конца 2024 года Казахстан поставит в Германию более 1 млн тонн нефти

До конца 2024 года Казахстан поставит в Германию более 1 млн тонн нефти. Об этом говорится на сайте организации «КазМунайГаз».

По данным источника, за первые пять месяцев текущего года фактический объем поставок уже составил около 500 тысяч тонн.

В организации рассказали, что председатель правления компании Асхат Хасенов встретился в Астане с гендиректором Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. В ходе переговоров они обсудили экспорт карачаганакской нефти на фоне увеличения спроса в Западной Европе на казахстанские углеводороды. Отмечается, что в 2023 году нефть из Карачаганака в объеме порядка 1 млн тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам «Транснефти» и «КазТрансОйла».

«Заплатят втридорога»: Европа останется без газа из-за России?

В конце 2022 года Берлин и Астана договорились о закупке нефти с транспортировкой по «Дружбе» для обеспечения допобъемов для НПЗ в городе Шведте и замены российской нефти.

Ранее президент России Владимир Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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