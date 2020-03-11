Россия под ценовым ударом. Саудиты ещё нарастят добычу нефти

Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о решении увеличить предельные производственные мощности по добыче нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Такое распоряжение поступило от министерства энергетики королевства.

Таким образом прирост добычи чёрного золота составит 1 миллион бочек в сутки, отмечает Ura.ru. При этом срок исполнения директивы Минэнерго не уточняется. Ранее руководство Saudi Aramco заявляло о намерении увеличить в апреле поставки нефти, включая внутренние, до 12,3 миллионов баррелей в сутки, передает RT.