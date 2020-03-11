Россия под ценовым ударом. Саудиты ещё нарастят добычу нефти
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о решении увеличить предельные производственные мощности по добыче нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Такое распоряжение поступило от министерства энергетики королевства.
Таким образом прирост добычи чёрного золота составит 1 миллион бочек в сутки, отмечает Ura.ru. При этом срок исполнения директивы Минэнерго не уточняется. Ранее руководство Saudi Aramco заявляло о намерении увеличить в апреле поставки нефти, включая внутренние, до 12,3 миллионов баррелей в сутки, передает RT.
Саудовская Аравия решила нарастить добычу после провала переговоров в формате ОПЕК+, когда Россия отказалась от совместного с Организацией стран -экспортеров нефти регулирования добычи.
В первый рабочий день после распада сделки нефть марки Brent упала на мировых рынках на 31%, вслед за этим рубль обвалился к доллару и евро.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил позицию Эр-Рияда ка настоящую ценовую войну.
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