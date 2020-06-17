Страховые компании резко увеличили персонал за время карантина
Массовые сокращения персонала в особо пострадавших от пандемии отраслях российской экономики привели к тому, что страховые компании расширили свой штат за счет тысяч уволенных, рассказали НСН ведущие эксперты рынка.
Пандемия коронавируса повысила популярность страхования здоровья в России. Согласно исследованию НСН, наиболее востребованными стали телемедицина и полисы ДМС. Однако в других направлениях страхового бизнеса ситуация складывается не так однозначно. О проблемах отрасли НСН рассказали эксперты рынка.
Российское страхование следует за экономикой в целом. А это значит, что пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по тем сегментам страхования, которые завязаны на наиболее пострадавших от карантина и мартовского обвала рубля отраслях.
ПОЛУЧИЛИ ПО КАСКО
«Если говорить о провалах, то очевидно, что более всего пострадали продажи в сегменте выезжающих за рубеж, т.е. продаж по этому виду нет. На втором месте автоКАСКО. Падение продаж по новым договорам КАСКО в апреле составило 68%, в сравнении с апрелем 2019 года. А общее падение за первый квартал 2020 года (к первому кварталу 2019 года) составило 53%», - рассказал НСН замгендиректора по внешним связям компании «Ингосстрах» Илья Соломатин.
В этом смысле особенно тяжело пришлось нишевым страховщикам, специализирующимся на конкретных направлениях бизнеса:
«Мы являемся лидером в России по страхованию путешественников и, конечно, пострадали из-за закрытия границ: наша выручка сильно упала. Также из-за закрытых границ началась лавина возвратов страховых полисов. Мы мобилизовали свои ресурсы и в первые две недели острой фазы пандемии обработали более 10 тысяч обращений в компанию. Все клиенты получили полный возврат стоимости полисов, ни одной жалобы на сервис не было», - заявил НСН гендиректор сервиса электронного страхования «Cherehapa Страхование» Максим Пичугин.
Но нет худа без добра: «В период самоизоляции россияне смогли удостовериться в высоком качестве услуг онлайн-сервисов, в частности, электронного страхования. Думаем, что количество путешественников, которые раньше выезжали за границу вообще без медицинского страхового полиса, существенно сократится. Люди станут серьезнее относиться к своему здоровью и жизни. Впоследствии случаев, когда приходилось «всем миром» собирать деньги на лечение туриста в каком-нибудь Таиланде, будет меньше», - добавил Пичугин.
Если по договорам КАСКО большинство компаний фиксируют падение продаж, то с ОСАГО ситуация гораздо лучше. Да и в КАСКО все не так однозначно.
«По КАСКО, просев в первый период достаточно существенно, процентов на 20, мы сейчас поднимаемся. У нас очень профессиональная агентская сеть, которая хорошо работает, четко продлевает полисы. Люди, у которых сократились доходы или вообще начались перебои со средствами, но при этом владеющие автомобилем, понимают, если с ним что случится, денег на ремонт и покупку нового будет не найти. И, естественно, покупают полисы ОСАГО, которые они обязаны иметь по закону», - объяснил НСН замгендиректора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.
ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ ПАДЕНИЕ
Отмечаются отдельные успехи и в других секторах. «В апреле у нас в компании был рост страхования имущества физлиц - это наш ключевой вид, с которого почти 100 лет назад начинался советский Госстрах. В мае немножко сдали - но это, опять же, сказываются, скорее, длинные праздники, чем коронавирусные ограничения. Июнь все покажет - в страховании квартир, домов, дач, домашнего имущества сейчас самый горячий сезон», - рассказал НСН директор департамента стратегического маркетинга и связей с общественностью СК «Росгосстрах» Кирилл Бобыльков.
Но в целом отраслевые эксперты в этом году роста не ожидают. «Мы изначально не ожидали сколь-либо серьезного роста рынка страхования в этом году. Наш ориентир был - 5-6% прироста по итогам 2020 года. Теперь понимаем, что будет падение. Есть пессимистические прогнозы аналитиков о падении страхового рынка вплоть до 30%, но мы их не разделяем и более оптимистичны. Падения не избежать, но оно не должно превысить 10-12% по итогам года. Ведь почти весь страховой рынок неплохо сработал в первом квартале - например, у нас по компании был рост более 20%», - отметил Бобыльков.
Эксперт утверждает, что в его компании настрой скорее оптимистичный. «От своих амбиций увеличить долю рынка «Росгосстрах» не отказывается», - заявил собеседник НСН.
Для этого есть все основания, подтвердила директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова. По ее словам, кризисы подобные нынешней пандемии, как правило, выступали стимулом развития страховой отрасли в мире.
«Мы проанализировали, что история вспышек различных заболеваний (свиной грипп, Эбола и т.д.) показывает, что рынки, как правило, быстро выздоравливают и возвращаются на «довирусные» уровни. А после восстановления они начинают расти ускоренными темпами. Например, в США люди перенесли тяжелейшую эпидемию испанского гриппа в 1918-1919годах, когда общая смертность выросла с 14,1 до 18 на тысячу жителей, а выплаты американских компаний по страхованию жизни составили 125 млн долларов – 50% от всех выплат того периода. В результате, последующие сборы страховщиков начали заметно расти - на 21% в 1919 году и на 16% в 1920 году», - рассказала Белова в беседе с НСН.
Кризис - это время возможностей, вторит Максим Пичугин. Это вынуждает компании диверсифицировать и оптимизировать деятельность, чтобы оставаться на плаву. «Мы максимально ускорили запуск новых продуктов: калькуляторы для сравнения условий страховых компаний и оформления электронных полисов ОСАГО, страхования ипотеки. Также мы одними из первых начали продавать полисы страхования от коронавирусной инфекции. Сейчас работаем над специализированным продуктом по медицинскому страхованию путешественников в Крым», - перечислил он.
КОМУ СОКРАЩЕНИЕ, А КОМУ РОСТ
В целом, российские страховщики смогли избежать сокращений персонала.
«Наша компания приостановила подбор на период карантина, но и сокращений мы не проводили. Мы понимаем ответственность перед сотрудниками, поэтому обошлись без сокращений. На удаленной работе – большинство сотрудников, до конца июня мы сохраним данную меру, а дальше будем ориентироваться на эпидемиологическую обстановку», - пояснила НСН советник гендиректора «Совкомбанк Страхование» Марианна Павлова.
Некоторые при этом нашли возможность оптимизировать расходы. «Почти все сотрудники, 95% были переведены на удаленную работу. Компания работала дистанционно. Во всем, что касается оформления полиса, дистанционных осмотров, расторжения, урегулирования страховых событий, ситуация показала, что мы можем работать удаленно, что мы технически к этому готовы и это реально снижает расходы компании», - рассказал НСН директор департамента андеррайтинга розничного страхования группы «Ренессанс страхование» Артем Искра.
А другие наоборот стали нанимать новых сотрудников. Даже из тех отраслей, которые сильнее пострадали от пандемии.
«Мы не сокращали никого, ни одного человечка. Большинство операторов колл-центров отправили работать на удаленку. И с начала кризиса мы предприняли экстраординарные усилия, чтобы увеличить количество продавцов. Очень упростили процедуру рекрутинга, набор новых агентов. Упростили оформление, сделали его дистанционным. Развернули всю нашу систему обучения агентов онлайн. Все наши тренеры, все учебные процедуры ушли туда. В масштабах компании за эти два с половиной месяцев мы набрали более 3000 новых агентов. Профессия страхового агента кормит в любой кризис. Нет такого кризиса, чтобы денег совсем не было. Нет такого кризиса, чтобы у людей не было потребности защитить себя от пожара, кражи, болезни», - заявил НСН Игорь Иванов.
«Если говорить об агентском корпусе, то мы старались использовать сложившуюся ситуацию на рынке труда, чтобы пополнить свою команду за счет энергичных и трудолюбивых людей, которые по воле обстоятельств сейчас потеряли источник дохода. Мы готовы дать им возможность попробовать свои силы в таком перспективном бизнесе, как страхование, и предложить как опытным, так и начинающим агентам выгодные условия сотрудничества. С марта по май были заключены договоры с 1975 новыми агентами. До конца лета планируем привлечь к сотрудничеству с "Росгосстрахом" еще около трех тысяч страховых агентов - как новичков, так и опытных профессионалов», - поддержал коллегу Кирилл Бобыльков.
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