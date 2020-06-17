Страховые компании резко увеличили персонал за время карантина

Пандемия коронавируса повысила популярность страхования здоровья в России. Согласно исследованию НСН, наиболее востребованными стали телемедицина и полисы ДМС. Однако в других направлениях страхового бизнеса ситуация складывается не так однозначно. О проблемах отрасли НСН рассказали эксперты рынка.

Российское страхование следует за экономикой в целом. А это значит, что пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по тем сегментам страхования, которые завязаны на наиболее пострадавших от карантина и мартовского обвала рубля отраслях.

ПОЛУЧИЛИ ПО КАСКО

«Если говорить о провалах, то очевидно, что более всего пострадали продажи в сегменте выезжающих за рубеж, т.е. продаж по этому виду нет. На втором месте автоКАСКО. Падение продаж по новым договорам КАСКО в апреле составило 68%, в сравнении с апрелем 2019 года. А общее падение за первый квартал 2020 года (к первому кварталу 2019 года) составило 53%», - рассказал НСН замгендиректора по внешним связям компании «Ингосстрах» Илья Соломатин.

В этом смысле особенно тяжело пришлось нишевым страховщикам, специализирующимся на конкретных направлениях бизнеса:

«Мы являемся лидером в России по страхованию путешественников и, конечно, пострадали из-за закрытия границ: наша выручка сильно упала. Также из-за закрытых границ началась лавина возвратов страховых полисов. Мы мобилизовали свои ресурсы и в первые две недели острой фазы пандемии обработали более 10 тысяч обращений в компанию. Все клиенты получили полный возврат стоимости полисов, ни одной жалобы на сервис не было», - заявил НСН гендиректор сервиса электронного страхования «Cherehapa Страхование» Максим Пичугин.

Но нет худа без добра: «В период самоизоляции россияне смогли удостовериться в высоком качестве услуг онлайн-сервисов, в частности, электронного страхования. Думаем, что количество путешественников, которые раньше выезжали за границу вообще без медицинского страхового полиса, существенно сократится. Люди станут серьезнее относиться к своему здоровью и жизни. Впоследствии случаев, когда приходилось «всем миром» собирать деньги на лечение туриста в каком-нибудь Таиланде, будет меньше», - добавил Пичугин.

Если по договорам КАСКО большинство компаний фиксируют падение продаж, то с ОСАГО ситуация гораздо лучше. Да и в КАСКО все не так однозначно.

«По КАСКО, просев в первый период достаточно существенно, процентов на 20, мы сейчас поднимаемся. У нас очень профессиональная агентская сеть, которая хорошо работает, четко продлевает полисы. Люди, у которых сократились доходы или вообще начались перебои со средствами, но при этом владеющие автомобилем, понимают, если с ним что случится, денег на ремонт и покупку нового будет не найти. И, естественно, покупают полисы ОСАГО, которые они обязаны иметь по закону», - объяснил НСН замгендиректора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ ПАДЕНИЕ

Отмечаются отдельные успехи и в других секторах. «В апреле у нас в компании был рост страхования имущества физлиц - это наш ключевой вид, с которого почти 100 лет назад начинался советский Госстрах. В мае немножко сдали - но это, опять же, сказываются, скорее, длинные праздники, чем коронавирусные ограничения. Июнь все покажет - в страховании квартир, домов, дач, домашнего имущества сейчас самый горячий сезон», - рассказал НСН директор департамента стратегического маркетинга и связей с общественностью СК «Росгосстрах» Кирилл Бобыльков.

Но в целом отраслевые эксперты в этом году роста не ожидают. «Мы изначально не ожидали сколь-либо серьезного роста рынка страхования в этом году. Наш ориентир был - 5-6% прироста по итогам 2020 года. Теперь понимаем, что будет падение. Есть пессимистические прогнозы аналитиков о падении страхового рынка вплоть до 30%, но мы их не разделяем и более оптимистичны. Падения не избежать, но оно не должно превысить 10-12% по итогам года. Ведь почти весь страховой рынок неплохо сработал в первом квартале - например, у нас по компании был рост более 20%», - отметил Бобыльков.

Эксперт утверждает, что в его компании настрой скорее оптимистичный. «От своих амбиций увеличить долю рынка «Росгосстрах» не отказывается», - заявил собеседник НСН.

Для этого есть все основания, подтвердила директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова. По ее словам, кризисы подобные нынешней пандемии, как правило, выступали стимулом развития страховой отрасли в мире.

«Мы проанализировали, что история вспышек различных заболеваний (свиной грипп, Эбола и т.д.) показывает, что рынки, как правило, быстро выздоравливают и возвращаются на «довирусные» уровни. А после восстановления они начинают расти ускоренными темпами. Например, в США люди перенесли тяжелейшую эпидемию испанского гриппа в 1918-1919годах, когда общая смертность выросла с 14,1 до 18 на тысячу жителей, а выплаты американских компаний по страхованию жизни составили 125 млн долларов – 50% от всех выплат того периода. В результате, последующие сборы страховщиков начали заметно расти - на 21% в 1919 году и на 16% в 1920 году», - рассказала Белова в беседе с НСН.

Кризис - это время возможностей, вторит Максим Пичугин. Это вынуждает компании диверсифицировать и оптимизировать деятельность, чтобы оставаться на плаву. «Мы максимально ускорили запуск новых продуктов: калькуляторы для сравнения условий страховых компаний и оформления электронных полисов ОСАГО, страхования ипотеки. Также мы одними из первых начали продавать полисы страхования от коронавирусной инфекции. Сейчас работаем над специализированным продуктом по медицинскому страхованию путешественников в Крым», - перечислил он.