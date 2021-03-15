Союз потребителей назвал альтернативу «запрету» китайских игрушек
Глава Союза потребителей Пётр Шелищ в эфире НСН призвал власти стимулировать производство и сбыт отечественных игрушек.
Дешёвые китайские игрушки, которые продаются на зарубежных сайтах, могут исчезнуть из оборота в России. Соответствующий эксперимент решила провести Евразийская экономическая комиссия: с 1 июля 2021 текущего года по 31 декабря 2022 года на территорию Евразийского экономического союза будет допускаться продукция только тех зарубежных продавцов, которые имеют документы о ее соответствии нормам безопасности союза. На этапе эксперимента требования коснутся определенного круга товаров: кукол, наборов конструкторов, головоломок, музыкальных инструментов, а также электронных и настольных игр и красок.
Глава Союза потребителей Петр Шелищ заявил НСН, что решением проблемы могло бы стать развитие собственного рынка детских игрушек.
«Есть специальный техрегламент для игрушек, и если случаются инциденты, то не вследствие отсутствия законодательства, а из-за его плохого исполнения. Есть спрос на дешевые игрушки, а предложений, кроме китайских, мало. И если мы хотим защититься от такого некачественного товара, надо думать, как стимулировать производство своих отечественных игрушек. Причем, достаточно дешевых», - отметил эксперт.
Петр Шелищ сравнил спрос с неконтролируемым природным явлением, потому что дети всегда хотят играть, цены на игрушки в фирменных магазинах для многих семей «неподъемные», а значит, будут покупать бюджетные и менее качественные варианты на рынках или через интернет.
«Надо обеспечить конкурентоспособность отечественных производителей, в том числе за счет госзакупок через системы детских учреждений. Тогда их можно без больших накруток продавать родителям. Надо заботиться о собственном рынке», - призвал глава Союза потребителей Петр Шелищ.
Сейчас российские потребители могут столкнуться с некачественной и небезопасной продукцией, поскольку никаких требований к иностранным онлайн-продавцам не предъявляется. Отмечается, что после старта эксперимента из оборота в России исчезнут дешевые китайские товары, которые в среднем стоят около 300 рублей.
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