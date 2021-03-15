Союз потребителей назвал альтернативу «запрету» китайских игрушек

Петр Шелищ сравнил спрос с неконтролируемым природным явлением, потому что дети всегда хотят играть, цены на игрушки в фирменных магазинах для многих семей «неподъемные», а значит, будут покупать бюджетные и менее качественные варианты на рынках или через интернет.

«Надо обеспечить конкурентоспособность отечественных производителей, в том числе за счет госзакупок через системы детских учреждений. Тогда их можно без больших накруток продавать родителям. Надо заботиться о собственном рынке», - призвал глава Союза потребителей Петр Шелищ.

Сейчас российские потребители могут столкнуться с некачественной и небезопасной продукцией, поскольку никаких требований к иностранным онлайн-продавцам не предъявляется. Отмечается, что после старта эксперимента из оборота в России исчезнут дешевые китайские товары, которые в среднем стоят около 300 рублей.

