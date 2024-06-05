«Дискредитируют себя»: За ограничением доступа к программе ООН для России стоят США
Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что с лишением доступа к Всемирной продовольственной программе ООН российские поставщики смогут быстро найти альтернативные каналы продаж.
Ограничивая доступ к Всемирной продовольственной программе ООН для российский поставщиков, Вашингтон продолжает пытаться ослабить экономику России, рассказал в интервью НСН бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
Россия в качестве гуманитарной помощи поставляет муку, подсолнечное масло, горох в Сирию, Афганистан, страны Центральной Азии и другие государства. Как сообщает РБК, в 2024 году компании столкнулись со снижением числа заказов. По словам Орджоникидзе, подобные ограничения дискредитирует гуманитарную деятельность Всемирной продовольственной программы ООН.
«Думаю, решение принято под давлением США и других стран Запада. Стремление нанести максимальный экономический ущерб нашей стране любым способом вписывается в стратегию США. Но я не вижу большой проблемы с точки зрения наших стратегических интересов, будем продавать через другие каналы. Тем более, что через ВПП ООН на продажу шли небольшие объемы. Поэтому никакой трагедии нет», - заявил он.
Ранее директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин сообщил, что Москва считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике. При этом США пытаются восстановить свои военные возможности в районе, напоминает «Радиоточка НСН».
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