Россия в качестве гуманитарной помощи поставляет муку, подсолнечное масло, горох в Сирию, Афганистан, страны Центральной Азии и другие государства. Как сообщает РБК, в 2024 году компании столкнулись со снижением числа заказов. По словам Орджоникидзе, подобные ограничения дискредитирует гуманитарную деятельность Всемирной продовольственной программы ООН.

«Думаю, решение принято под давлением США и других стран Запада. Стремление нанести максимальный экономический ущерб нашей стране любым способом вписывается в стратегию США. Но я не вижу большой проблемы с точки зрения наших стратегических интересов, будем продавать через другие каналы. Тем более, что через ВПП ООН на продажу шли небольшие объемы. Поэтому никакой трагедии нет», - заявил он.

Ранее директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин сообщил, что Москва считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике. При этом США пытаются восстановить свои военные возможности в районе, напоминает «Радиоточка НСН».

