Стоимость нефти Urals достигла минимума с июня 2023 года
Цена российской нефти Urals упала ниже $50 за баррель. Таковы данные международного ценового агентства Argus. Такие показатели являются минимальными с июня 2023 года.
Согласно данным Argus, 9 апреля цена Urals в порту Приморска составила $47,54 за баррель, в Новороссийске — $48,39. Последний раз цена Urals падала ниже $50 12 июня 2023 года.
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков ранее рассказал НСН, что нефтяые цены падают на фоне введения пошлин президентом США Дональдом Трампом и решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае. Такие цены он назвад некомфортными для российского бюджета.
«У нас в бюджете заложена цена нефти $69,7 за баррель сорта Urals, а она сейчас районе $55. И плюс у нас еще проблема, что рубль слишком сильно укрепляется. У нас в бюджете заложен курс 96 рублей за доллар, а у нас сейчас порядка 85. И это значит, что в рублевом выражении мы нашу нефть продаем значительно дешевле – пять тысяч рублей за баррель, вместо 6700. Поэтому, конечно, это вызывает дополнительный дефицит бюджета», - прокомментировал Юшков ситуацию на нефтяном рынке по данным на 4 апряля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появится платформа для обмена опытом учителей из разных стран
- Стоимость нефти Urals достигла минимума с июня 2023 года
- СМИ: Украина предоставила Западу «список желаний» по размещению миротворцев
- Хуснуллин рассказал о «фактической приостановке» IT-ипотеки
- Бывшего владельца банка «Югра» Хотина обвинили в создании ОПГ
- Южная Корея ввела санкции против российской компании
- Каллас: США не очень высоко ценят Евросоюз
- Никулин призвал распространить действие программы «Пушкинская карта» и на цирки
- Президент Киргизии перенес празднование Дня Победы на 8 мая
- В России началась работа над фильмами «Бородино» и «Герой нашего времени»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru