Стоимость нефти Urals достигла минимума с июня 2023 года

Согласно данным Argus, 9 апреля цена Urals в порту Приморска составила $47,54 за баррель, в Новороссийске — $48,39. Последний раз цена Urals падала ниже $50 12 июня 2023 года.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков ранее рассказал НСН, что нефтяые цены падают на фоне введения пошлин президентом США Дональдом Трампом и решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае. Такие цены он назвад некомфортными для российского бюджета.

«У нас в бюджете заложена цена нефти $69,7 за баррель сорта Urals, а она сейчас районе $55. И плюс у нас еще проблема, что рубль слишком сильно укрепляется. У нас в бюджете заложен курс 96 рублей за доллар, а у нас сейчас порядка 85. И это значит, что в рублевом выражении мы нашу нефть продаем значительно дешевле – пять тысяч рублей за баррель, вместо 6700. Поэтому, конечно, это вызывает дополнительный дефицит бюджета», - прокомментировал Юшков ситуацию на нефтяном рынке по данным на 4 апряля.







