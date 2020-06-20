Die Welt: США не смогут помешать завершению строительства «Северного потока — 2»

США уже едва ли смогут помешать окончанию строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкое издание Die Welt.

Авторы газеты считают, что Россия нашла возможность санкции США , направленные против проекта. Так, трубоукладчик «Академик Черский» сможет на законных основаниях участвовать в проекте, потому что принадлежит российскому фонду STIF, пишет Газета.ru.

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Напомним, США выступают против строительства «Северного потока-2» из-за желания продавать собственный сжиженный газ в Европу,. В связи с этим с 2019 года вводятся различные ограничительные меры, направленные против компаний, участвующих в реализации проекта. Последний пакет ограничений был принят 4 июня против страховых компаний, работающих с «Северным потоком — 2».

В начале 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что газопровод будет достроен Россиен. Его завершение состоится на несколько месяцев позже, чем планировалось в 2019 году.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против РоссииСеверный Поток-2
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