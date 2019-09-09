Детские пособия вырастут до 12 тысяч рублей

В России будут увеличены детские пособия. Выплаты на первого ребенка в 2020-м и последующих годах увеличатся в среднем на 7%, до 12 тысяч рублей. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить средств в три раза больше, чем в 2019 году, пишут «Известия». Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза.

С января пособия будут положены семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека, отмечает РЕН ТВ.

Планируется, что в 2021 году выплаты вырастут до 12,3 тысячи рублей, а в 2022-м — до 12,6 тысячи. Общая сумма пособий в следующем году достигнет 150 миллиардов рублей, передает Ura.ru. Как полагают специалисты, такие выплаты помогут бороться с бедностью, но не окажут заметного влияния на демографический кризис.

Ранее в ходе пресс-конференции в НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что в России необходимо ввести налог на малодетность, под который будут попадать граждане старше 18 лет.



