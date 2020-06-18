Десятки тысяч предпринимателей столицы смогут получить господдержку
Предприниматели, в прошлом году потерявшие статус субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), могут снова подать документы для включения в реестр, а также претендовать на господдержку. С таким заявлением выступила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, в настоящий момент в столице зарегистрировано больше 773 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Около 150 тысяч предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Самой распространенной причиной для этого стало непредставление отчетности в налоговую службу. Однако по новому закону они смогут вновь подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки.
Сергунина добавила, что в качестве поддержки государство предлагает снижение страховых взносов в два раза (с 30% до 15%), а также льготные кредиты и другие программы. Кроме того, по её словам, организации, относящиеся к отраслям, больше всего пострадавшим во время пандемии COVID-19, смогут получить дополнительную помощь.
Кстати, ранее Наталья Сергунина заявила, что столичные предприниматели с начала мая получили свыше 3 миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
По новым кредитам город предоставляет субсидию до 8% годовых. При этом ставка по действующим займам за счет субсидий уменьшена на 6%. С целью помощи предпринимателям правительство мегаполиса подписало соответствующие договоры с 11 крупнейшими банками.
В ближайшее время компании, а также индивидуальные предприниматели смогут получить еще 12,5 миллиардов рублей.
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