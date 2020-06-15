В Московский инновационный кластер вошло уже более 7 тыс участников
Число участников Московского инновационного кластера (МИК), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, превысило 7 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В частности, среди участников МИК авиакомпания Red Wings, Российский экономический университет имени Плеханова, клиническая больница №1 управделами президента РФ, акционерное общество «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», фонд «Сколково», корпорация «Роснано», Курчатовский институт, технопарки «Строгино» и «Слава».
По словам Сергуниной, участники кластера могут пользоваться широким набором мер поддержки, а также коммуницировать на цифровой платформе i.moscow. МИК упрощает взаимодействие участников, поиск заказчиков, инвесторов и новых партнёров. Регистрируясь на портале инновационного кластера, компании получают доступ к навигатору по мерам поддержки, биржам патентов и контрактного производства, личному кабинету и витрине инноваций «Бизнес против COVID-19».
Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, Московский инновационный кластер даёт возможности для научно-технической и производственной кооперации между его участниками.
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