«Дешевая волна»: Россиянам пообещали падение цен на овощи в пять раз к июню

Цены на овощи из «борщевого набора» упадут в России в четыре-пять раз к июню, заявил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что производители воспользовались ростом цен на тепличные овощи и яйца в конце 2023 года, чтобы существенно нарастить прибыль. «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что их рентабельность увеличилась втрое по сравнению с 2022 годом: с 8,5 до 27,5% для изготовителей овощей и с 8 до 23% – яиц. Отмечается, что резко подскочившая стоимость продукции подтолкнула Минсельхоз обнулить ввозные пошлины на эти импортные товары. При этом ФАС уже сообщила, что проверит крупные торговые сети в некоторых регионах на предмет ценового сговора. Холод рассказал о дальнейшей динамике цен на овощи.