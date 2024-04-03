«Дешевая волна»: Россиянам пообещали падение цен на овощи в пять раз к июню
Самая минимальная цена на овощи устанавливается в сентябре-октябре, к этому времени идет основной урожай овощей открытого грунта, отметил в эфире НСН Леонид Холод.
Цены на овощи из «борщевого набора» упадут в России в четыре-пять раз к июню, заявил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что производители воспользовались ростом цен на тепличные овощи и яйца в конце 2023 года, чтобы существенно нарастить прибыль. «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что их рентабельность увеличилась втрое по сравнению с 2022 годом: с 8,5 до 27,5% для изготовителей овощей и с 8 до 23% – яиц. Отмечается, что резко подскочившая стоимость продукции подтолкнула Минсельхоз обнулить ввозные пошлины на эти импортные товары. При этом ФАС уже сообщила, что проверит крупные торговые сети в некоторых регионах на предмет ценового сговора. Холод рассказал о дальнейшей динамике цен на овощи.
«Сейчас самые большие цены, потому что овощей мало. Стоимость хранения картошки, лука, моркови большая. Начинает поступать потихоньку молодая картошка, морковь, лук – это другой товар, они дорогие, потом дешевеют и дешевеют. То есть, первая волна подорожания-подешевения связана с поступлением нового урожая. Молодая морковка может стоить дороже, чем банан. Потом все это хозяйство будет дешеветь к июню раза в четыре-пять. Сначала цены запредельные на молодые все эти вещи, а потом начинается потихоньку наш российский урожай: появляется картошка, которая дешевле, чем импортная. К сентябрю идет основной урожай всего того, что растет в открытом грунте, борщевой набор… Минимальная цена в сентябре-октябре, а потом процесс начинается заново», – сказал Холод.
Он отметил, что летом цены на российские помидоры и огурцы также снизятся. По словам экономиста, цены на помидоры упадут со 170-200 рублей до 60-90 рублей.
«Российские помидоры и огурцы открытого грунта начинают поступать в июне, июле, августе – это период самых дешевых цен на эти овощи. Сейчас в магазинах южные тепличные стоят 170-200 рублей в зависимости от сорта. Азербайджанские розовые 260-280 рублей, узбекские 600-800 рублей. На рынках цены могут быть в зависимости от фантазии продавца. Если брать без инфляции, то сегодняшняя цена на помидоры в 190 рублей может упасть к основному урожаю грунтовых помидоров до 60-90 рублей. Но, к сожалению, есть инфляция издержек», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что весной цены традиционно пойдут вниз с поступлением на рынок нового урожая огурцов и помидоров из парников, передает «Радиоточка НСН».
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