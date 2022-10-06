Дерипаска заявил, что нынешний мировой кризис продлится ещё три года

По его словам, «сил и запала» у всех хватит только на этот период.

Он предположил, что после этого не исключены деполитизация организаций системы ООН и международных судебных институтов - их штаб-квартиры должны будут регулярно «переезжать» из страны в страну, что позволит лишить принимающие их государства рычагов давления.

«Главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьёзная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми странами», — заключил олигарх.

Ранее Дерипаска заявил, что наступления постковидной эпохи в ближайшее время ждать не стоит, так как недостаточно жёсткие меры, направленные на борьбу с пандемией, ещё дадут свои «гнилые плоды», сообщают «Невские новости».

