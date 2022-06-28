Дерипаска заявил, что экономику России можно восстановить за 8-9 лет
Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что российская экономика оказалась гораздо более рыночной, чем он представлял, сообщает РИА Новости.
Выступая на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова он отметил, что об этом говорят текущие успехи в борьбе с кризисом, которые позволяют делать оптимистичные прогнозы.
По его мнению, без проведения институциональных реформ российская экономика, согласно инерционному сценарию, может восстановиться за 8-9 лет, однако есть и более быстрый способ.
«Если государство в состоянии адаптироваться к потребностям, необходимым для сохранения рыночной части, поддержания конкурентоспособности, создания собственного долгового рынка, то это уже произойдет за четыре года», - подчеркнул бизнесмен.
Ранее Дерипаска заявил, что для спасения российской экономики в условиях санкционного давления следует серьёзно сократить госаппарат и финансирование госструктур, а также бороться с прессингом предпринимателей со стороны силовиков, сообщает «Свободная пресса».
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