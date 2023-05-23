Дерипаска заявил, что в США долговой кризис не переживут 250 банков

Он указал, что было занятно наблюдать за антикитайской пропагандой в СМИ, которые сообщали о больших проблемах Китая, «связанных с региональной недвижимостью, финансами и банками».

По его словам, последние 10-15 лет «американские типа аналитики» предрекали «китайский экономический кризис», однако всё в итоге произойдёт «на американской земле».

«Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе - это одна из прелюдий», - написал олигарх.

Ранее лишившийся зрения знахарь и провидец из Донбасса Николай предсказал, что финансовая система США вскоре пошатнется, так как многие страны будут отказываться от доллара, сообщают «Невские новости».