Дерипаска прокомментировал антикризисные меры Центробанка РФ

Дерипаска считает, что ЦБ недооценивает сложность ситуации в российской экономике, в частности, до сих пор прогнозирует темпы роста главных показателей, тогда как, по его словам, торгово-промышленная палата (ТПП) РФ передает, что 3 млн бизнесменов могут завершить свою работу, а под угрозой безработицы находятся 8,6 млн человек.

Антикризисные меры, которые уже были приняты правительством России, бизнесмен оценил как недостаточные. Он апеллировал к опыту США и Гонконга, где населению начали выплачивать денежную матпомощь. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем выступлении на пресс-конференции назвала непосредственные выплаты населению "крайними мерами".





