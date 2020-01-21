Дерипаска похвалил Трампа и отчитал российский ЦБ

В своей речи Трамп упомянул, что во время его президентства в США было создано 7 миллионов рабочих мест, а уровень безработицы (3,5%) – самый низкий за последние полвека.



В своем Telegram-канале Дерипаска написал, что на фоне успехов Трампа ему вспоминается российский Центробанк, который, по словам бизнесмена, за аналогичный период уничтожил 2,5 млн рабочих мест, что сопровождалось закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом.

Стоит отметить, что Дерипаска находится под американскими санкциями. Он впервые с апреля 2018 года приехал на форум в Давос.

Ранее, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Дерипаска раскритиковал ЦБ, обвинив его в низких темпах роста экономики в России.

