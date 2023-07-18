Депутаты Госдумы и российские производители потребовали снизить ключевую ставку ЦБ
Депутаты Госдумы, представители деловой среды и экспертного сообщества РФ потребовали снизить ключевую ставку Банка России. Соответствующее обращение было направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и заместителю секретаря Совета безопасности РФ Сергею Вахрукову, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Авторы инициативы считают, что ключевую ставку необходимо снизить до 4%: по их мнению, это «неотъемлемое условие реализации ряда важнейших поручений и Указов Президента».
Обращение подписали производители одежды, обуви и медтехники, ювелиры, предприниматели и ряд представителей бизнеса.
Ранее Центробанк допустил повышение ключевой ставки на фоне возросших проинфляционных рисков, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru