Депутаты Госдумы и российские производители потребовали снизить ключевую ставку ЦБ

Депутаты Госдумы, представители деловой среды и экспертного сообщества РФ потребовали снизить ключевую ставку Банка России. Соответствующее обращение было направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и заместителю секретаря Совета безопасности РФ Сергею Вахрукову, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Авторы инициативы считают, что ключевую ставку необходимо снизить до 4%: по их мнению, это «неотъемлемое условие реализации ряда важнейших поручений и Указов Президента».

Обращение подписали производители одежды, обуви и медтехники, ювелиры, предприниматели и ряд представителей бизнеса.

Ранее Центробанк допустил повышение ключевой ставки на фоне возросших проинфляционных рисков, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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