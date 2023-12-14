«Дай Бог здоровья!»: Путин о поставках российского газа за границу

Он отметил, что Украина на самом деле тоже потребляет российский газ. По словам Путина, газотранспортная сеть устроена так, что как только он заходит на территорию страны, то «вжух — и растекается».

Кроме того, глава государства отметил, что Россия думает над дальнейшим расширением поставок энергоносителей, в том числе в Китай.

«Дай Бог здоровья всем этим экономикам, которые потребляют наш газ!», - сказал он.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

