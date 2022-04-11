Депутат призвал решить проблему с легкой промышленностью вместо параллельного импорта

Россия должна наладить легкую промышленность и производить на своей территории «элементарные вещи», которые после распада СССР ввозили из-за рубежа. Таким мнением поделился в интервью NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.

По словам Арефьева, ответственные лица «разрушать умели, теперь пусть созидают». Он также раскритиковал предложение российского Минпромторга заместить ушедшие из страны компании с помощью так называемого параллельного импорта.

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«Надо решать вопрос о производстве элементарных вещей у себя на родине. Это реально, особенно по промышленным товарам. Завозили около 70%: колготки, носки, трусы... Раньше мы производили это сами, промышленность ещё не утрачена. Ладно высокотехнологичная продукция, а нельзя ли наладить швейное производство? Можно, но сложно — угробили станкостроение, всё угробили», — возмутился Арефьев.

При этом парламентарий отметил, что подготовка списка компаний, чью продукцию надо заменить, также является хорошим шагом, однако на него нужны средства, которые сейчас недоступны стране из-за блокировки золотовалютных резервов и счетов основных российских банков. Арефьев также напомнил, что торговые отношения с Россией грозят зарубежным фирмам попаданием под западные санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПромышленностьИмпортозамещениеИмпорт
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