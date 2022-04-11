Депутат призвал решить проблему с легкой промышленностью вместо параллельного импорта
Россия должна наладить легкую промышленность и производить на своей территории «элементарные вещи», которые после распада СССР ввозили из-за рубежа. Таким мнением поделился в интервью NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.
По словам Арефьева, ответственные лица «разрушать умели, теперь пусть созидают». Он также раскритиковал предложение российского Минпромторга заместить ушедшие из страны компании с помощью так называемого параллельного импорта.
«Надо решать вопрос о производстве элементарных вещей у себя на родине. Это реально, особенно по промышленным товарам. Завозили около 70%: колготки, носки, трусы... Раньше мы производили это сами, промышленность ещё не утрачена. Ладно высокотехнологичная продукция, а нельзя ли наладить швейное производство? Можно, но сложно — угробили станкостроение, всё угробили», — возмутился Арефьев.
При этом парламентарий отметил, что подготовка списка компаний, чью продукцию надо заменить, также является хорошим шагом, однако на него нужны средства, которые сейчас недоступны стране из-за блокировки золотовалютных резервов и счетов основных российских банков. Арефьев также напомнил, что торговые отношения с Россией грозят зарубежным фирмам попаданием под западные санкции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Лавров оценил заявления Борреля о военном решении конфликта на Украине
- Партия бывшего премьера Пакистана вышла из состава парламента
- В Воронежской области повысили уровень террористической угрозы
- Канада ввела санкции против предприятий российского оборонного сектора
- Лавров: Политика Запада озлобленная и остервенелая
- Роскомнадзор запретил материалы ресурса «Викимедиа» из-за детской порнографии
- Ladoga вновь снизит цены на импортный алкоголь на 10%
- СМИ: украинские военные обстреляли монастырь в ДНР, где прятались 300 человек
- Шинная компания Nokian рассказала о влиянии санкций ЕС на бизнес в России
- Премьер Словакии опроверг данные об уничтожении переданных ВСУ комплексов С-300
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru