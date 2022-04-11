Депутат призвал решить проблему с легкой промышленностью вместо параллельного импорта

Россия должна наладить легкую промышленность и производить на своей территории «элементарные вещи», которые после распада СССР ввозили из-за рубежа. Таким мнением поделился в интервью NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.

По словам Арефьева, ответственные лица «разрушать умели, теперь пусть созидают». Он также раскритиковал предложение российского Минпромторга заместить ушедшие из страны компании с помощью так называемого параллельного импорта.