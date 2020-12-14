Депутат предложил повысить страховые суммы вкладов для семей с детьми
Увеличить страховые суммы по вкладам для граждан с несовершеннолетними детьми предложил депутат Госдумы Василий Власов. Свое обращение он направил на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова.
Сейчас возмещение по вкладам в банке в случае наступления страхового случая полностью выплачивается держателем счетов, чья сумма вкладов не выше 1,4 млн рублей.
Парламентарий простит рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят увеличить страховую сумму вклада пострадавшего гражданина на одну максимальную страховую сумму (1,4 млн рублей) за каждого несовершеннолетнего ребенка, передает RT.
Котяков пояснил, что пострадавшие с детьми могли использовать свои вклады на содержание ребенка, на его будущее или на получение им образования, пишут «Известия».
На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у двух банков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Депутат предложил повысить страховые суммы вкладов для семей с детьми
- Банкир спрогнозировал укрепление рубля
- Два корабля столкнулись в Китае
- Маткапиталу нашли новое применение
- Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска открылась в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru