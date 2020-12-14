Депутат предложил повысить страховые суммы вкладов для семей с детьми

Увеличить страховые суммы по вкладам для граждан с несовершеннолетними детьми предложил депутат Госдумы Василий Власов. Свое обращение он направил на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

Сейчас возмещение по вкладам в банке в случае наступления страхового случая полностью выплачивается держателем счетов, чья сумма вкладов не выше 1,4 млн рублей.

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Парламентарий простит рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят увеличить страховую сумму вклада пострадавшего гражданина на одну максимальную страховую сумму (1,4 млн рублей) за каждого несовершеннолетнего ребенка, передает RT.

Котяков пояснил, что пострадавшие с детьми могли использовать свои вклады на содержание ребенка, на его будущее или на получение им образования, пишут «Известия».

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у двух банков.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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