Депутат предложил повысить страховые суммы вкладов для семей с детьми

Увеличить страховые суммы по вкладам для граждан с несовершеннолетними детьми предложил депутат Госдумы Василий Власов. Свое обращение он направил на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

Сейчас возмещение по вкладам в банке в случае наступления страхового случая полностью выплачивается держателем счетов, чья сумма вкладов не выше 1,4 млн рублей.