Депутат Мосгордумы Елена Николаева и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая рассказали москвичам о налоговых вычетах

Депутат Мосгордумы, руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева рассказала, что социальные налоговые вычеты распространяются не только на расходы самого гражданина, но и на членов его семьи. Речь идет о вычетах по расходам на лечение, обучение и спортивно-оздоровительные программы (фитнес).

«Предельный размер всех социальных вычетов на одного налогоплательщика в год составляет 120 тысяч рублей - иными словами, можно, представив подтверждение соответствующих расходов, вернуть до 15,6 тысяч рублей. Если оплачивалось дорогостоящее лечение (реестр таких медманипуляций и лекарств составляет правительство - в него входит, например, имплантация зубных протезов), этот лимит не применяется, а значит, что возвращаемая сумма может быть еще больше», - рассказала парламентарий в ходе онлайн-занятия, посвященного налоговым вычетам для граждан.