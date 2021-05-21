Депутат Мосгордумы Елена Николаева и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая рассказали москвичам о налоговых вычетах
Депутат Мосгордумы, руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева рассказала, что социальные налоговые вычеты распространяются не только на расходы самого гражданина, но и на членов его семьи. Речь идет о вычетах по расходам на лечение, обучение и спортивно-оздоровительные программы (фитнес).
«Предельный размер всех социальных вычетов на одного налогоплательщика в год составляет 120 тысяч рублей - иными словами, можно, представив подтверждение соответствующих расходов, вернуть до 15,6 тысяч рублей. Если оплачивалось дорогостоящее лечение (реестр таких медманипуляций и лекарств составляет правительство - в него входит, например, имплантация зубных протезов), этот лимит не применяется, а значит, что возвращаемая сумма может быть еще больше», - рассказала парламентарий в ходе онлайн-занятия, посвященного налоговым вычетам для граждан.
Николаева отметила, что достаточно большие деньги можно получить в виде имущественного вычета при покупке недвижимости в России. При строительстве жилого дома в частном секторе, засчитываются расходы на проектирование, собственно строительство, а также подключение к газу, электричеству, водопроводу и канализации. Деньги можно вернуть за составление проекта и сметы, покупку стройматериалов и работу мастеров.
В свою очередь председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая рассказала о налоговых вычетах на детей. По ее словам, это стандартный налоговый вычет, его размер небольшой, но вместе с социальными вычетами и прочими мерами поддержки семей, помощь становится ощутимой.
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