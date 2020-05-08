Депутат МГД: Открытие строительных и промпредприятий Москвы поддержит российский бизнес

Член комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Андрей Титов полагает, что запуск работы промышленных предприятий и строек до окончания эпидемии коронавируса в столице, поможет отечественному бизнесу. Об этом народный избранник заявил АГН «Москва».

Как пояснил Титов, промпредприятия и стройки часто представляют собой часть технологической цепочки десятков предприятий, в том числе из других регионов. Таким образом, возобновление их работы, это поддержка не только городского бизнеса, но и в целом российского.

Кроме того, по словам депутата, возобновление работы промпредприятий и строек окажет поддержку малому и среднему бизнесу. При этом, по словам Титова, промышленные предприятия могут обеспечить технику безопасности, которая может свести к минимуму опасность распространения COVID-19.

Депутат привел в пример себя, поскольку он возглавляет промышленное предприятие в Московской области, хотя половина сотрудников – жители Зеленограда и москвичи. Работа предприятия возобновлена, однако все сотрудники старше 65 лет остаются на самоизоляции. Кроме того, в онлайн режиме трудятся все офисные сотрудники.

