Депутат МГД Людмила Гусева рассказала о поддержке предпринимателей в период пандемии

Меры поддержки предпринимателей со стороны властей Москвы в условиях пандемии коронавируса оказались настоящим спасением для целого ряда организаций. Такую оценку дала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Она напомнила, что большинство программ поддержки малого и среднего бизнеса действуют поныне. Среди таких мер – продление сроков исполнения городских контрактов без штрафных санкций в тех случаях, когда их нельзя завершить вовремя из-за прямой связи с пандемией, налоговые льготы, отсрочка платежей аренды.

Особо уязвимыми в этот сложный период оказались предприятия малого и среднего бизнеса, которые вынужденно прервали свою деятельность. При этом, по оценке российских и международных специалистов, меры правительства Москвы по поддержке экономики оказались более действенными по сравнению с такими мегаполисами как Нью-Йорк Лондон, Париж, отметила Гусева.

Ещё одной спасительной мерой глава комитета назвала субсидирование кредитов для организаций. Постепенное снятие ограничений также позитивным образом сказалось на деловой активности в городе. Смягчает удар кризиса в Москве и достаточно высокий уровень цифровизации государственных услуг.

