Депутат МГД Елена Николаева: Гранты на соцпроекты помогут НКО выйти из кризиса

По словам парламентария, НКО сейчас нуждаются в особой поддержке.

«Сегодня для НКО доступны те же виды господдержки, что и для бизнеса, но часто эти меры не охватывают специфики работы таких организаций. Крест на работе важных социальных проектов может поставить даже квитанция за коммуналку, которая накопилась за время простоя», - отметила Николаева.

Гранты конкурса «Москва — добрый город» смогут получить организации, оказывающие услуги людям с инвалидностью, жителям старшего поколения, бездомным гражданам, семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, трудным подросткам и детям, оставшимся без попечения родителей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 30 сентября.

