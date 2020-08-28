Депутат МГД Елена Николаева: Гранты на соцпроекты помогут НКО выйти из кризиса

В Москве объявлен конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва - добрый город». Фонд конкурса составит 496 миллионов рублей, а сумма гранта увеличена до 5 миллионов рублей.

Средства смогут помочь столичным некоммерческим организациям, попавшим в сложную ситуацию из-за пандемии, сообщила «АиФ» депутат Московской гордумы Елена Николаева.

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По словам парламентария, НКО сейчас нуждаются в особой поддержке.

«Сегодня для НКО доступны те же виды господдержки, что и для бизнеса, но часто эти меры не охватывают специфики работы таких организаций. Крест на работе важных социальных проектов может поставить даже квитанция за коммуналку, которая накопилась за время простоя», - отметила Николаева.

Гранты конкурса «Москва — добрый город» смогут получить организации, оказывающие услуги людям с инвалидностью, жителям старшего поколения, бездомным гражданам, семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, трудным подросткам и детям, оставшимся без попечения родителей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 30 сентября.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:НКО
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