ЦБ назвал золото самым доходным финансовым активом в 2024 году
Золото оказалось самым доходным активом среди финансовых инструментов в России по итогам прошлого года. Об этом говорится в отчете Центробанка.
«В 2024 г. золото продемонстрировало наибольшую рублевую доходность среди финансовых инструментов на российском рынке. Наибольшее снижение оказалось у индекса строительной отрасли», — указали в Банке России.
В то же время регулятор отметил, что в начале года показатель частично отыграл снижение.
Золото по сравнению с прошлым годом выросло на 44,6%, в январе 2025-го осталось стабильным. За первый месяц года такое вложение принесло бы 3,4% — больше накопленной с начала года инфляции (1,14%).
Самым доходным активом в 2023 году были отечественные акции, в 2022-м — рублевые вклады. Золото демонстрировало стабильный рост доходности.
Ранее эксперты назвали драгоценный металл одним из перспективных вариантов вложения 100 тысяч рублей в текущем году, напоминает 360.ru.
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