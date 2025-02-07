ЦБ назвал золото самым доходным финансовым активом в 2024 году

Золото оказалось самым доходным активом среди финансовых инструментов в России по итогам прошлого года. Об этом говорится в отчете Центробанка.

«В 2024 г. золото продемонстрировало наибольшую рублевую доходность среди финансовых инструментов на российском рынке. Наибольшее снижение оказалось у индекса строительной отрасли», — указали в Банке России.

В то же время регулятор отметил, что в начале года показатель частично отыграл снижение.

Золото по сравнению с прошлым годом выросло на 44,6%, в январе 2025-го осталось стабильным. За первый месяц года такое вложение принесло бы 3,4% — больше накопленной с начала года инфляции (1,14%).

Самым доходным активом в 2023 году были отечественные акции, в 2022-м — рублевые вклады. Золото демонстрировало стабильный рост доходности.

Ранее эксперты назвали драгоценный металл одним из перспективных вариантов вложения 100 тысяч рублей в текущем году, напоминает 360.ru.

