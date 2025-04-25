Увеличение квоты на беспошлинный ввоз картофеля в Россию временно решит вопрос дефицита, но не повлияет на суть проблемы, заявил НСН председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. По его словам, фермерам сегодня невыгодно выращивать картофель, а перекупщики пользуются этим и накручивают цены.

Минсельхоз удвоит квоту на беспошлинный ввоз картофеля в Россию с нынешних 150 тысяч тонн до 300 тысяч тонн, сообщило ведомство. Ситуацию с импортом в РФ усугубило решение Казахстана запретить экспорт картофеля. С начала этого года картофель в России подорожал на 45,2%, подсчитал Росстат. За 2024 он стал дороже на 90%. Оптовые цены для розничных сетей выросли еще сильнее – на 285,5% в годовом выражении, говорят аналитики «АБ Центра». Кашин рассказал, что происходит на рынке картофеля.