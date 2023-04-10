Депутат Госдумы назвал причины роста курса доллара

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью News.ru назвал причины ослабления рубля.

По его словам, сегодняшний курс доллара отражает ее дефицит, а не качество российской экономике. Этот показатель не привязан к реальным экономическим процессам, и рубль бы только укреплялся, не будь в России запретов на продажу валюты.

«Поменьше нужно об этом переживать, особенно физлицам. Мы же в Америку с вами не собираемся ехать. А платить за зарубежные товары можно и юанями, для этого доллары не нужны», - сказал Аксаков.

Он также добавил, что физическим лицам и вовсе не за что переживать.

«Мы же в Америку с вами не собираемся ехать, как и большинство наших граждан. А платить за зарубежные товары можно и юанями, для этого доллары не нужны», - заключил депутат.

При этом Аксаков назвал лучшим средством для любых экономических операций, в том числе сбережений и инвестиций. Он также призвал хранить деньги в рублях.