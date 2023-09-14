Песков заявил об уважении к бизнесменам, отстаивающим права в суде

По его словам, к бизнесменам, отстаивающим свои права в суде, в Кремле наоборот, относятся с уважением.

«Есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций – это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно, методично отстаивают свои интересы в судебном порядке – это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением», - заключил он.

Ранее Евросоюз продлил индивидуальные санкции против российских организаций и граждан, параллельно отменив ограничения с четырёх россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».