Песков заявил об уважении к бизнесменам, отстаивающим права в суде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предателями граждан, которые ради выхода из под санкций занимают антироссийскую позицию, сообщает РИА Новости.
По его словам, к бизнесменам, отстаивающим свои права в суде, в Кремле наоборот, относятся с уважением.
«Есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций – это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно, методично отстаивают свои интересы в судебном порядке – это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением», - заключил он.
Ранее Евросоюз продлил индивидуальные санкции против российских организаций и граждан, параллельно отменив ограничения с четырёх россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru