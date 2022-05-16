Депутат ГД назвал способ найти «золотой стандарт» рубля

«Золотой стандарт» рубля может быть выражен и не в золоте, но точно не будет привязан к мировым валютам, заявил заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Сегодня мы говорим о том, что нам нужен не только золотой стандарт рубля, а может быть не золотой – платиновый, например. Нам для определения стоимости рубля нужна новая система. Кто-то скажет, что это система для внутреннего пользования, кто-то скажет, что это закрытая система. Она может быть очень вредна для малых государств, но для России, которая по своим полезным ископаемым может определять рубль через любую историю – через лес, например. Мы можем четко для целей экономики сказать, сколько стоит килограмм гвоздей, один огурец и так далее. Какой-то стандарт нужен, который не относится к мировым валютам», - объяснил он.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН предрек начало эпохи экономического подъема России.

