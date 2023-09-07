Депутат Федоров: Налог в 30% на сверхдоходы негативно скажется на бюджете

«Самое главное в этом предложении – это 2,5 триллиона рублей. Это просто такая цифра, которая сопоставима вообще со всеми подоходными налогами РФ, которые выплачивают все налогоплательщики. Никакие расчеты эту цифру не показывают, ее просто нет. Поэтому хотелось бы, чтобы коллега представил расчеты. Пусть даст цифры. Мы все время рассматриваем подобные инициативы, ни разу расчет не показывал рост суммы налогов от такой инициативы, а падение налогов – показывал», - отметил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что богатые люди сегодня зарабатывают через офшоры, а повышенные налоги только еще больше отпугнут их из России.

«Потому что богатые люди у нас зарабатывают через офшоры, их нет в российской базе налогоплательщиков. Скажем так, это заработки иностранных налоговых органов. Сегодня ничего не поменялось, система экономики не была перестроена. Чиновники платят, но они даже рядом не имеют таких заработков. Мы за повышенные налоги, но после «выхода из этих офшоров». Такой инициативы почему-то не предлагают», - объяснил депутат.

В России уже больше года действует «прогрессивная» налоговая шкала, согласно которой доходы зарабатывающих более 5 млн рублей в год граждан облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо обычных 13%, передает «Радиоточка НСН».



