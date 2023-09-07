Депутат Федоров: Налог в 30% на сверхдоходы негативно скажется на бюджете

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире НСН заявил, что повышенные налоги могут только навредить бюджету страны из-за схем с офшорами. 

Прогрессивный налог до 30% на сверхдоходы не принесет дополнительные триллионы бюджету, а может только уменьшить доходы государства из-за «офшоров», заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с НСН.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы. По его словам, это позволит пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей. Федоров объяснил, почему получить дополнительные триллионы таким путем нельзя.

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«Самое главное в этом предложении – это 2,5 триллиона рублей. Это просто такая цифра, которая сопоставима вообще со всеми подоходными налогами РФ, которые выплачивают все налогоплательщики. Никакие расчеты эту цифру не показывают, ее просто нет. Поэтому хотелось бы, чтобы коллега представил расчеты. Пусть даст цифры. Мы все время рассматриваем подобные инициативы, ни разу расчет не показывал рост суммы налогов от такой инициативы, а падение налогов – показывал», - отметил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что богатые люди сегодня зарабатывают через офшоры, а повышенные налоги только еще больше отпугнут их из России.

«Потому что богатые люди у нас зарабатывают через офшоры, их нет в российской базе налогоплательщиков. Скажем так, это заработки иностранных налоговых органов. Сегодня ничего не поменялось, система экономики не была перестроена. Чиновники платят, но они даже рядом не имеют таких заработков. Мы за повышенные налоги, но после «выхода из этих офшоров». Такой инициативы почему-то не предлагают», - объяснил депутат.

В России уже больше года действует «прогрессивная» налоговая шкала, согласно которой доходы зарабатывающих более 5 млн рублей в год граждан облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо обычных 13%, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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