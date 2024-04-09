Депутат Даванков предложил разрешить должникам оплачивать штрафы в аэропорту
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил разрешить должникам оплачивать штрафы в аэропорту при вылете. С соответствующим запросом он обратился в правительство.
По мнению депутата, граждане, оплатившие таким способом долги должны моментально получать разрешение на вылет за границу, сообщает РИА Новости.
Даванков пояснил, что сейчас люди могут узнать о наличии исполнительных производств и их оплате на сайтах «Госуслуг» и ФССП. Однако, по его словам, зачастую данные в этих системах не актуальны и не синхронизированы между собой.
Кроме того, парламентарий предложил ввести компенсацию гражданину понесенного ущерба со стороны органа исполнительной власти, по чьей вине данные в информационных системах не были вовремя актуализированы. Также Даванков считает, что сервисы по покупке авиабилетов и авиакомпании должны при покупке билета уведомлять людей об ограничениях на выезд, если таковые имеются.
По данным ФССП, количество временных запретов на выезд за рубеж для россиян за 2023 год увеличилось на 41%, составив на начало нынешнего года 6,5 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru