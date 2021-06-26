Депутат Бундестага оценил последствия отключения России от SWIFT

«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости, отметив, что не может одобрить подобный шаг.

Крупалла напомнил, что в РФ уже создали свою систему передачи финансовых сообщений, что свидетельствует о поиске новых путей для страны. По мнению депутата, Россия и Германия имеют свои интересы в этой сфере, на основе чего необходимо строить диалог, и «это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения».

Европарламент в апреле поддержал резолюцию с предложением отключить Россию от SWIFT. Как отметили в российском МИД, пока не идет речи об отключении страны от платежной системы, однако РФ готовит необходимые варианты реагирования. Между тем в Центробанке отмечают, что не видят рисков для отключения страны от SWIFT. С мнением регулятора согласен представитель системы в РФ, который отмечает, что отключение России «никому не выгодно».

