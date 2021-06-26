Депутат Бундестага оценил последствия отключения России от SWIFT

Отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT нанесло бы ущерб экономике Европы. Таким мнением поделился лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.

Представитель SWIFT: Россию не планируют отключать от системы

«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости, отметив, что не может одобрить подобный шаг.

Крупалла напомнил, что в РФ уже создали свою систему передачи финансовых сообщений, что свидетельствует о поиске новых путей для страны. По мнению депутата, Россия и Германия имеют свои интересы в этой сфере, на основе чего необходимо строить диалог, и «это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения».

Европарламент в апреле поддержал резолюцию с предложением отключить Россию от SWIFT. Как отметили в российском МИД, пока не идет речи об отключении страны от платежной системы, однако РФ готовит необходимые варианты реагирования. Между тем в Центробанке отмечают, что не видят рисков для отключения страны от SWIFT. С мнением регулятора согласен представитель системы в РФ, который отмечает, что отключение России «никому не выгодно».

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ТЕГИ:Платежные СистемыРоссияГермания
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