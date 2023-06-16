Валовый региональный продукт Москвы вырос более чем на 16% за пять лет
Рост валового регионального продукта Москвы с 2016 по 2021 год был интенсивнее, чем в целом по России, и составил 16,3%, что в 1,6 раза выше темпов по стране. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его словам, более 60% прироста обеспечили обрабатывающие производства, строительство и недвижимость, а также связь и информация.
Из-за развития технопарков и производств в сфере высоких технологий добавленная стоимость в обрабатывающей отрасли выросла почти на 23%, а доля в структуре валового регионального продукта – с 10,5 до 15,6%.
В Департаменте экономической политики и развития Москвы уточнили, что прирост в обрабатывающей промышленности обеспечивали высокотехнологичные направления – оптика и электроника, машины и оборудование, автомобилестроение, химия, фармацевтика, производство продуктов питания, а также нефтепереработка.
Ефимов отметил, что информация и связь – самый динамично развивающийся сектор московской экономики. За пять лет отрасль выросла почти на 74%, а ее доля в ВРП столицы увеличилась до 8,5%.
«Только за 2021 год валовая добавленная стоимость этой сферы выросла более чем на 27%», – подчеркнул вице-мэр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: В 2022 году внутренний туризм вырос на 16,7%
- Глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса»
- Путин призвал создать рейтинги учебных заведений
- Путин: С 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%
- Пушилин: Участились случаи сдачи в плен бойцов ВСУ
- СМИ: Борис Джонсон намерен работать в газете Daily Mail
- Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям
- Путин: Россия была и будет вовлечена в мировую экономику
- СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР Рамафосы
- Путин: бизнесмены просят не пускать блуждающие западные компании назад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru