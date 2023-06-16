Валовый региональный продукт Москвы вырос более чем на 16% за пять лет

Рост валового регионального продукта Москвы с 2016 по 2021 год был интенсивнее, чем в целом по России, и составил 16,3%, что в 1,6 раза выше темпов по стране. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, более 60% прироста обеспечили обрабатывающие производства, строительство и недвижимость, а также связь и информация.

Из-за развития технопарков и производств в сфере высоких технологий добавленная стоимость в обрабатывающей отрасли выросла почти на 23%, а доля в структуре валового регионального продукта – с 10,5 до 15,6%.

В Департаменте экономической политики и развития Москвы уточнили, что прирост в обрабатывающей промышленности обеспечивали высокотехнологичные направления – оптика и электроника, машины и оборудование, автомобилестроение, химия, фармацевтика, производство продуктов питания, а также нефтепереработка.

Ефимов отметил, что информация и связь – самый динамично развивающийся сектор московской экономики. За пять лет отрасль выросла почти на 74%, а ее доля в ВРП столицы увеличилась до 8,5%.

«Только за 2021 год валовая добавленная стоимость этой сферы выросла более чем на 27%», – подчеркнул вице-мэр.

