Депутат Бахарев исключил новый финансовый кризис в России
Последние события на российском валютном рынке не свидетельствуют о начале нового финансового кризиса, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
«Сегодняшняя ситуация, и ситуация последних дней, во-первых, не является основанием для паники, не позволяет говорить о каком-то кризисе, потому что фундаментальных факторов для значительного ослабления курса рубля нет», - сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам депутата, меры, предпринятые Центробанком, действуют с «определенным лагом», однако в течение ближайших двух недель ситуация стабилизируется. При этом взлет курса доллара можно объяснить новыми санкциями США против российских банков.
Ранее власти США расширили антироссийский санкционный список, включив в него около 100 физических и юридических лиц. Под рестрикции попали Газпромбанк, БКС-банк, ДОМ.РФ, банк «Центрокредит», банк «Итуруп», банк «Синара» и другие кредитные организации. Как сообщил «Радиоточке НСН» аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко, на данный момент под санкциями США находится треть российского банковского сектора, что осложняет проведение долларовых безналичных платежей.
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