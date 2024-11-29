Депутат Бахарев исключил новый финансовый кризис в России

«Сегодняшняя ситуация, и ситуация последних дней, во-первых, не является основанием для паники, не позволяет говорить о каком-то кризисе, потому что фундаментальных факторов для значительного ослабления курса рубля нет», - сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам депутата, меры, предпринятые Центробанком, действуют с «определенным лагом», однако в течение ближайших двух недель ситуация стабилизируется. При этом взлет курса доллара можно объяснить новыми санкциями США против российских банков.

Ранее власти США расширили антироссийский санкционный список, включив в него около 100 физических и юридических лиц. Под рестрикции попали Газпромбанк, БКС-банк, ДОМ.РФ, банк «Центрокредит», банк «Итуруп», банк «Синара» и другие кредитные организации. Как сообщил «Радиоточке НСН» аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко, на данный момент под санкциями США находится треть российского банковского сектора, что осложняет проведение долларовых безналичных платежей.

