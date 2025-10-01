«Ставка будет 15% к концу года, ЦБ будет спокойно снижать ставку. Но если цены будут падать стремительнее, ставка может упасть и больше. Сейчас мы ориентируемся на инфляцию. Это главное условие сегодня. Мы все хотим снижения ставки, Центробанк тоже этого хочет. Банки могут и без ЦБ снижать проценты по кредитам, но они ориентируются еще и на рынок. Если инфляция упадет, можно будет снижать проценты, чтобы повысить спрос на кредиты. Сегодня ситуация вот такая, надо это понимать, не ждать резкого снижения. Если снижение ставки будет резким, инфляция разгонится, все от этого проиграют. В Турции недавно была такая ситуация, когда снижение ключевой привело к инфляции в 50%. Если дефицит бюджета будет удерживаться в 2026 году, а ЦБ удержит инфляцию, то уже к марту мы подойдем к уровню ставки в 12-13%», - рассказал он.

Центробанк не исключает, что к концу 2026 года значение ключевой ставки достигнет однозначного значения, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на площадке XVI фестиваля науки юга России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

