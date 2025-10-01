Депутат Аксаков пообещал снижение ключевой ставки до 12% к марту
К концу 2025 года ключевая ставка не будет ниже 15%, так как резкое снижение приведет к всплеску инфляции, от этого проиграют все, заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Если дефицит бюджета будет удерживаться в 2026 году, а ЦБ удержит инфляцию, то уже к марту будет достигнут уровень ключевой ставки в 12-13%, заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ключевая ставка к концу 2025 года не будет ниже 15%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу "Россия-24". Как полагает Шохин, регулятор будет подходить аккуратно к дальнейшему снижению ставки. При ставке в 10-12 процентов, добавил он, начнут постепенно восстанавливаться инвестиционные проекты, которые «были положены на полку» в период рекордной ключевой ставки. Аксаков согласился с таким прогнозом.
«Ставка будет 15% к концу года, ЦБ будет спокойно снижать ставку. Но если цены будут падать стремительнее, ставка может упасть и больше. Сейчас мы ориентируемся на инфляцию. Это главное условие сегодня. Мы все хотим снижения ставки, Центробанк тоже этого хочет. Банки могут и без ЦБ снижать проценты по кредитам, но они ориентируются еще и на рынок. Если инфляция упадет, можно будет снижать проценты, чтобы повысить спрос на кредиты. Сегодня ситуация вот такая, надо это понимать, не ждать резкого снижения. Если снижение ставки будет резким, инфляция разгонится, все от этого проиграют. В Турции недавно была такая ситуация, когда снижение ключевой привело к инфляции в 50%. Если дефицит бюджета будет удерживаться в 2026 году, а ЦБ удержит инфляцию, то уже к марту мы подойдем к уровню ставки в 12-13%», - рассказал он.
Центробанк не исключает, что к концу 2026 года значение ключевой ставки достигнет однозначного значения, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на площадке XVI фестиваля науки юга России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
