Депутат Аксаков: С 1 сентября вводится запрет на организацию обращения криптовалют

С 1 сентября в России будет введен запрет на организацию обращения криптовалют, разрешены будут только цифровые финансовые активы, выпущенные в российской юрисдикции, заявил НСН председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с Аксаковым повторно внесла в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании майнинговой деятельности, предлагающий запретить организацию обращения цифровой валюты в России. Согласно документу, исключения сделают только для майнеров цифровых валют, майнинг-пулов и тестовых проектов ЦБ в рамках экспериментального правового режима. Аксаков подчеркнул, что решение принято.