Депутат Аксаков: С 1 сентября вводится запрет на организацию обращения криптовалют
Анатолий Аксаков в эфире НСН заявил, что разрешены будут только цифровые финансовые активы, выпущенные в российской юрисдикции.
С 1 сентября в России будет введен запрет на организацию обращения криптовалют, разрешены будут только цифровые финансовые активы, выпущенные в российской юрисдикции, заявил НСН председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее группа депутатов Госдумы во главе с Аксаковым повторно внесла в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании майнинговой деятельности, предлагающий запретить организацию обращения цифровой валюты в России. Согласно документу, исключения сделают только для майнеров цифровых валют, майнинг-пулов и тестовых проектов ЦБ в рамках экспериментального правового режима. Аксаков подчеркнул, что решение принято.
«Речь идет о запрете операций с биткоинами и другой криптовалютой. Разрешены будут цифровые финансовые активы, выпущенные в российской юрисдикции, цифровые рубли. Необходимость запрета обусловлена тем, что сегодня криптовалюта – это квази-валюта, которая заменяет рубль на территории страны. Но только российский рубль выполняет миссию денежной единицы, поэтому вот такое решение и принято. С 1 сентября запрет будет введен», - объяснил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что регулирование криптовалюты стоило бы прописать в цифровом кодексе, в котором были бы четко прописаны понятийный аппарат и единая судебная правоприменительная практика.
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