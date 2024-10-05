Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5%

Бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих в России проиндексируют на 4,5% с 1 октября следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%... проиндексированы: с 1 октября... ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц», — говорится в документе.

При этом в 2026 и 2027 годах запланирована индексация на 4,0%.

Ранее стало известно, что в октябре текущего года в России проиндексируют пенсии военным пенсионерам, они вырастут на 5,1%.

