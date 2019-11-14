Экономист: На саммите БРИКС Путин пересказывает сказки Орешкина

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.

Это стало возможно благодаря сбалансированной макроэкономической политике, которую многие годы проводили власти страны. Также избежать рецессии помогла стабильность на банковском и кредитном рынке, поддержка основных секторов госэкономики и ответственное отношение к государственным финансам.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил НСН, что Владимир Путин верит своему главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, который рапортует о росте экономики, но реального основания для подобного оптимизма нет (слушайте аудио).

«На саммитах, подобных БРИКС, положено сообщать хорошие новости. Президент должен доверять своим подчиненным. Когда Минэкономразвития рассказывает сказки об экономическом росте, глава государства им верит.