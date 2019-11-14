Экономист: На саммите БРИКС Путин пересказывает сказки Орешкина
Директор Института проблем глобализации в эфире НСН рассказал, что глава государства обязан сообщать хорошие новости на международных встречах, но остается вопрос, есть ли в этих словах правда.
Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как стране удалось избежать рецессии.
Это стало возможно благодаря сбалансированной макроэкономической политике, которую многие годы проводили власти страны. Также избежать рецессии помогла стабильность на банковском и кредитном рынке, поддержка основных секторов госэкономики и ответственное отношение к государственным финансам.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил НСН, что Владимир Путин верит своему главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, который рапортует о росте экономики, но реального основания для подобного оптимизма нет (слушайте аудио).
«На саммитах, подобных БРИКС, положено сообщать хорошие новости. Президент должен доверять своим подчиненным. Когда Минэкономразвития рассказывает сказки об экономическом росте, глава государства им верит.
Сейчас идет дискуссия: Росстат говорит, что рост экономики составляет 1,7%, а МЭР – 1,9%. Но эти цифры не производят впечатления имеющих отношение к реальности. На самом деле наблюдается некоторый спад, но вполне терпимый. Он длится с момента присоединения России к ВТО на кабальных условиях в 2012-м году. Это не страшно, но никаких перспектив для развития социально-экономического страны нет», - утверждает Делягин.
Надо уточнить, что Владимир Путин отметил недостаточными темпы роста ВВП. Он добавил, что страна стремится создать максимально выгодные условия для новых вложений капитала, чтобы ускорить рост экономики.
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