Делягин предложил запустить руку в ФНБ ради многодетных семей
Научный руководитель Института проблем глобализации заявил НСН, что решением этой проблемы также станет отказ от монополии в коммунальной сфере.
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. Для семей с десятью и более детьми Волынец считает необходимым увеличить скиду до 70%.
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заметил в интервью НСН, что у государства есть деньги, чтобы помочь таким семьям.
«По официальным данным Минфина, только в Фонде национального благосостояния лежит 12,2 трлн. рублей. И если бы кто-то из правительства захотел помочь детям, то он бы опустил руки в этот карман и вынул бы оттуда деньги. Очень простой способ помочь детям – это ограничить монополию в коммунальной сфере. Когда "Газпром" говорит прямым текстом, что из-за решения заплатить полякам 1,5 млрд долларов по их вздорным требованиям, повышается цена на газ на 3% для российских потребителей, то это, на мой взгляд, уголовное дело. Но российское государство считает, что так и должно быть», - удивлен экономист.
Действительно, с 1 августа в России повысилась цена на голубое топливо. Соответствующее положение для «Газпрома» согласовала Федеральная антимонопольная служба. Таким образом компания пытается покрыть убытки, которые терпит на европейском рынке. В 2020 году они составят 116 млрд рублей.
Сейчас регионы обязаны предоставлять многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ скидку в размере 30%. Для семей с десятью и более детьми льгота составляет 50%. Власти могут по собственному рассмотрению увеличивать скидки.
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