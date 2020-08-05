Делягин предложил запустить руку в ФНБ ради многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. Для семей с десятью и более детьми Волынец считает необходимым увеличить скиду до 70%.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заметил в интервью НСН, что у государства есть деньги, чтобы помочь таким семьям.

«По официальным данным Минфина, только в Фонде национального благосостояния лежит 12,2 трлн. рублей. И если бы кто-то из правительства захотел помочь детям, то он бы опустил руки в этот карман и вынул бы оттуда деньги. Очень простой способ помочь детям – это ограничить монополию в коммунальной сфере. Когда "Газпром" говорит прямым текстом, что из-за решения заплатить полякам 1,5 млрд долларов по их вздорным требованиям, повышается цена на газ на 3% для российских потребителей, то это, на мой взгляд, уголовное дело. Но российское государство считает, что так и должно быть», - удивлен экономист.