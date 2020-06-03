Делягин сомневается в «конкурентных преимуществах» РФ по версии Мантурова

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о четырех конкурентных преимуществах РФ по сравнению с другими странами. В интервью РИА Новости он отметил силу духа россиян, науку, природные ресурсы и кадры.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН предложил добавить пятый пункт к перечисленным преимуществам России.

«Очень хорошо, что у нас министр промышленности, причем многолетний министр промышленности, умеет считать хотя бы до четырех. Это, действительно, пятый и основной фактор конкурентоспособности России, о котором он не упомянул, вероятно, по скромности. Потому что не все министры данного правительства умеют считать даже по пальцам одной руки. Характерно, что ни один из названных им факторов не относится к его собственным заслугам и сфере деятельности его министерства. То есть это еще и самокритика – товарищ Мантуров наглядно показал, что к конкурентоспособности России он сам не имеет ни малейшего отношения, как и социально-экономические власти», - пояснил свою позицию Делягин.

По словам министра промышленности и торговли, национальный дух заключается в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы. А наличие фундаментальной науки - реализовывать самые сложные задачи.

Однако, по мнению Михаила Делягина, правительство способствует искоренению этих двух конкурентных преимуществ в стране.