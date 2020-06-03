Делягин сомневается в «конкурентных преимуществах» РФ по версии Мантурова
Директор Института проблем глобализации, экономист в эфире НСН поставил в укор министру промышленности факторы конкурентоспособности России, названные им.
Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о четырех конкурентных преимуществах РФ по сравнению с другими странами. В интервью РИА Новости он отметил силу духа россиян, науку, природные ресурсы и кадры.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН предложил добавить пятый пункт к перечисленным преимуществам России.
«Очень хорошо, что у нас министр промышленности, причем многолетний министр промышленности, умеет считать хотя бы до четырех. Это, действительно, пятый и основной фактор конкурентоспособности России, о котором он не упомянул, вероятно, по скромности. Потому что не все министры данного правительства умеют считать даже по пальцам одной руки. Характерно, что ни один из названных им факторов не относится к его собственным заслугам и сфере деятельности его министерства. То есть это еще и самокритика – товарищ Мантуров наглядно показал, что к конкурентоспособности России он сам не имеет ни малейшего отношения, как и социально-экономические власти», - пояснил свою позицию Делягин.
По словам министра промышленности и торговли, национальный дух заключается в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы. А наличие фундаментальной науки - реализовывать самые сложные задачи.
Однако, по мнению Михаила Делягина, правительство способствует искоренению этих двух конкурентных преимуществ в стране.
«Сила духа успешно компенсируется намордниками, которые на людей надевают. Так что в данном случае наше правительство прилагает все усилия для того, чтобы уничтожить этот конкурентный фактор. Что касается науки, мы видим, что люди стараются получить образование в прорывных направлениях в России, потому что еще не все вузы уничтожены. Но дальше они стараются убежать из России. Даже не из-за мизерных денег, а чтобы не быть рабами «идиотов» - это общее настроение российской научной общественности. Очевидно, что наука уничтожена, по крайней мере в медицинской сфере, с которой мы сейчас сталкиваемся каждый день. О какой тогда науке говорит господин Мантуров? Та, которая запускает «Авангарды» (российский гиперзвуковой комплекс – прим. НСН)? Да, та наука, наверное, еще существует. Но она сохранилась только в узких сегментах. Беда не в том, какие у нас факторы есть, а каких нет. Беда в том, что люди подобные Мантурову, насколько можно судить, прилагают все усилия для уничтожения факторов конкурентоспособности Российской Федерации и они достаточно эффективны», - заключил собеседник НСН.
При этом, Мантуров также отметил, что низкая себестоимость электроэнергии и углеводородов позволяет России реализовывать проекты по переработке полезных ископаемых, что является третьим преимуществом страны среди прочих. И последний фактор, по мнению министра, это наличие специалистов и возвращение профессионалов из-за границы, которые уехали из РФ в 1990-е годы.
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