Мантуров рассказал, когда «Армату» продадут за рубеж
Российский танк на платформе «Армата» прошел испытания в Сирии, заявил глава Министерства промышленность Денис Мантуров. По его словам, испытание помогает выявить все нюансы работы танка в боевых условиях.
«В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены", — рассказал Мантуров на канале «Россия 1».
Он также добавил, что «Армата» не имеет аналогов в мире и постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций.
По словам министра, Россия уже получила ряд предварительных заявок на экспорт танка, однако его поставки в иностранные государства начнутся лишь после того, как серийные поставки будут осуществлены в ВС РФ.
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