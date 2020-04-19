Мантуров рассказал, когда «Армату» продадут за рубеж

Российский танк на платформе «Армата» прошел испытания в Сирии, заявил глава Министерства промышленность Денис Мантуров. По его словам, испытание помогает выявить все нюансы работы танка в боевых условиях.

«В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены", — рассказал Мантуров на канале «Россия 1».

Он также добавил, что «Армата» не имеет аналогов в мире и постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций.

По словам министра, Россия уже получила ряд предварительных заявок на экспорт танка, однако его поставки в иностранные государства начнутся лишь после того, как серийные поставки будут осуществлены в ВС РФ.

