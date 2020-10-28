Делегации стран ЕАЭС и СНГ обсудят в Москве развитие интеллектуальной собственности

В рамках форума пройдут два пленарных заседания и восемь сессий вживую и в онлайне. На них обсудят приоритеты формирования и развития рынка интеллектуальной собственности стран-участников СНГ.

Ожидается, что в ближайшие пять лет будет обеспечен переход к стадии активной коммерциализации интеллектуальной собственности и масштабное создание новых продуктов и услуг, основанных на конкурентоспособных технологиях.

На форуме также презентуют шесть новых проектов ГОСТ в качестве механизмов регулирования «мягкой силы» в странах ЕАЭС и СНГ.

