Делегации стран ЕАЭС и СНГ обсудят в Москве развитие интеллектуальной собственности

В Москве 30 октября пройдет международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности».

В нем примут участие главы исполкома СНГ и комиссии ЕАЭС, а также представители властей и ученые стран ЕАЭС.

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В рамках форума пройдут два пленарных заседания и восемь сессий вживую и в онлайне. На них обсудят приоритеты формирования и развития рынка интеллектуальной собственности стран-участников СНГ.

Ожидается, что в ближайшие пять лет будет обеспечен переход к стадии активной коммерциализации интеллектуальной собственности и масштабное создание новых продуктов и услуг, основанных на конкурентоспособных технологиях.

На форуме также презентуют шесть новых проектов ГОСТ в качестве механизмов регулирования «мягкой силы» в странах ЕАЭС и СНГ.

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