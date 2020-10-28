Делегации стран ЕАЭС и СНГ обсудят в Москве развитие интеллектуальной собственности
В Москве 30 октября пройдет международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности».
В нем примут участие главы исполкома СНГ и комиссии ЕАЭС, а также представители властей и ученые стран ЕАЭС.
В рамках форума пройдут два пленарных заседания и восемь сессий вживую и в онлайне. На них обсудят приоритеты формирования и развития рынка интеллектуальной собственности стран-участников СНГ.
Ожидается, что в ближайшие пять лет будет обеспечен переход к стадии активной коммерциализации интеллектуальной собственности и масштабное создание новых продуктов и услуг, основанных на конкурентоспособных технологиях.
На форуме также презентуют шесть новых проектов ГОСТ в качестве механизмов регулирования «мягкой силы» в странах ЕАЭС и СНГ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+16 202 / сут.
Умерли
26 935+346 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 361 / сут.
- Минздрав РФ обосновал запрет комментировать коронавирус
- Оппозиция создаст в Белоруссии антикризисное управление
- НКР заявила об уничтожении огневых точек Азербайджана
- США объявили о готовности развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе
- США назвали условия продления договора СНВ-III
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru